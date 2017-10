Nieuwe Terminator-film komt uit in zomer 2019

27 september 2017 22:59:36, door Robert Hagen

Op 26 juli 2019 komt een nieuw deel uit in de 'Terminator' filmreeks, zo is vandaag bekendgemaakt. Dat aan een zesde Terminator-film - met de inmiddels 70-jarige Arnold Schwarzenegger weer in de rol van T-800 - wordt gewerkt, was al een tijdje bekend. Het was tot vandaag echter nog niet duidelijk vanaf wanneer de film precies in de bioscoop te zien is.Eerder werd ook al bekend dat naast Schwarzenegger ook Linda Hamilton weer de rol van Sarah Connor op zich neemt. Het is meer dan 25 jaar geleden dat Hamilton voor het laatst te zien was in een Terminator-film, te weten Terminator 2.De zesde 'Terminator', overigens het eerste deel van een nieuwe trilogie, zal overigens niets te maken hebben met de voorgaande drie films en verder gaan waar Terminator 2 eindigde. Alle films na Terminator 2 kregen slechte kritieken en flopten in de bioscoop, met als absoluut dieptepunt de laatste (Genisys), waarin Game of Thrones-actrice Emilia Clarke Sarah Connor speelde.Bij de nieuwe film is James Cameron, die de vorige drie delen een 'boze droom' noemt, weer betrokken als producent, terwijl de regie in handen is van Tim Miller (Deadpool).In een interview met The Hollywood Reporter verklaart Cameron overigens waarom het volgens hem niet zo vreemd is dat Arnold Schwarzenegger, die tijdens de opnamen 71 wordt en er dus niet bepaald jong meer uitziet, weer als Terminator te zien zal zijn.Volgens Cameron is de relatief hoge leeftijd van Schwarzenegger in de film geen enkel probleem, omdat hij een cyborg is, oftwel organisch aan de buitenkant maar een robot aan de binnenkant. "Reese zei het al in de eerste film: 'Ze zweten. Ze hebben een slechte adem.' Omdat ze infiltratie-eenheden moesten zijn, was het idee dat vlees min of meer om een metalen skelet heen zit. Dat wordt dus op de normale manier ouder", aldus Cameron.