Sony introduceert U50 mediaspeler in China

Naast de M70 introduceerde Sony gisteren in China nog een andere portable mediaspeler, de PMX-U50. Deze heeft een compleet andere vormgeving en zal verkrijgbaar zijn (voorlopig alleen in China) in drie verschillende kleuren. Het apparaat heeft een 2,4 inch TFT-scherm, een flash-geheugen van 512MB of 1/2/4GB, een Memory Stick uitbreidingsslot, een FM-radio en een ingebouwde luidspreker. »