Xiaomi breidt uit in Europa met opening Spaanse winkel

23 oktober 2017 22:11:09, door Robert Hagen

De Chinese techgigant Xiaomi vervolgt zijn uitbreiding in Europa binnenkort naar verwachting met de opening van een tweede officiële winkel, na eerder al een officiële vestiging te hebben geopend in Griekenland. De nieuwe winkel komt waarschijnlijk in de Spaanse hoofdstad Madrid.Onlangs lanceerde Xiaomi al een officieel Spaans Twitteraccount, alsmede een Spaanstalige Facebookpagina. In een Tweet schrijft het bedrijf: "Hallo Spanje, raad eens wie er aankomt?".Via onofficiële verkooppunten en internationaal operererende webwinkels worden in Europa al veel smartphones van Xiaomi verkocht. Recent kwam het bedrijf met zijn eerste smartphone (de MI A1) die op een nagenoeg volledige onaangepaste versie van Android draait, dus zonder de kenmerkende MIUI-interface van Xiaomi zelf. Deze is in Nederland al verkrijgbaar via bijvoorbeeld Belsimpel.nl.Binnenkort zal Xiaomi overigens naar verwachting de Redmi Note 5 aankondigen, een nieuw model in de populaire (en budgetvriendelijke) Redmi-serie. Op het Chinesezijn al foto's verschenen waarop te zien is hoe het toestel er voor 99 procent zeker uit komt te zien.De specificaties zijn al uitgelekt. Zo is de Redmi Note 5 voorzien van een 5,99 inch HD+ scherm (2160 x 1080 pixels), een 2GHz octa-core processor, een 12 megapixel camera, een 5 megapixel frontcamera, een batterij met een capaciteit van 4.000 mAh en Android 7.1.2. Er komen naar verwachting twee verschillende versies, met 3GB/4GB Werkgeheugen en respectievelijk 32 en 64GB opslagcapaciteit.