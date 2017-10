19 oktober 2017 00:00:53, door Robert Hagen

Toyota is van plan om op de Tokyo Motor Show een elektrische conceptcar met een op waterstof werkende brandstofcel te presenteren. Dezezou een bereik hebben van maar liefst 1.000 km en in slechts 3 minuten kunnen worden opgeladen.De uiteraard zeer futuristische 'Fine-Comfort Ride' is gericht op comfort en entertainment, en dat zonder CO2-uitstoot of andere vervuiling. De stoelen in de auto zijn draaibaar en een 'virtual agent' verandert de ramen van zowel de bestuurder als de passagiers in digitale schermen.