17 oktober 2017 22:32:06, door Robert Hagen

Een nieuwe versie van de gameklassieker DOOM is vanaf 10 november te spelen op de Nintendo Switch. Dat heeft ontwikkelaar id Software bekendgemaakt. Nintendo had eerder al aangekondigd dat DOOM eraan kwam, evenals een aantal andere titels van id Software, zoals Wolfenstein 2: The New Colossus.Nog voor het eind van dit jaar moet overigens ook nog DOOM VFR uitkomen, een ongetwijfeld extreem griezelige virtual-realityversie van het spel.