27 september 2017 21:38:53, door Robert Hagen

De iPhone 8 Plus kost slechts 15 euro meer om te produceren dan de iPhone 7 Plus, zo blijkt uit een jaarlijks terugkerend onderzoek van IHS Markit. De onderdelen van de nieuwste iPhone kosten in totaal slechts 288 dollar (245 euro), terwijl de prijs van het toestel in de Verenigde Staten niet minder dan 799 dollar (680 euro) bedraagt.Het enorme verschil tussen de kosten en de prijs van de iPhone is allang bekend en wordt ieder jaar door IHS Markit berekend. Enigszins opmerkelijk is dat de kosten voor de productie dit jaar met 0,60 dollar omhoog zijn gegaan. Dit komt onder meer door de toevoeging van nieuwigheden als glas aan de achterkant en draadloos opladen.