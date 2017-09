27 september 2017 00:03:40, door Robert Hagen

Wat de afgelopen decennia aan Star Wars-merchandise is verschenen is met geen pen te beschrijven, maar een snackdispenser in de vorm van het hoofd van Darth Vader of een Stormtrooper zat er waarschijnlijk nog niet bij, tot nu toe.De apparaten zijn ontworpen door het Japanse TakaraTomy A.R.T.S. en spugen een handje zoutjes of snacks uit zodra je je hand onder hun kin houdt. Daarbij is dan ook nog een bekende quote uit de films te horen. Vanaf november zijn ze te koop voor ongeveer 63 euro.