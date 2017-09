Dyson komt in 2020 met elektrische auto



26 september 2017 23:23:27, door Robert Hagen







Aan de auto wordt op dit moment al gewerkt door een team van meer dan 400 Dyson-technici en mensen uit de autoindustrie. In het project wordt maar liefst een kleine 2,3 miljard euro geïnvesteerd.



Veel meer wil Dyson er nog niet over kwijt. Volgens James Dyson moet het bedrijf er alles aan doen om details over de auto geheim te houden vanwege de sterke concurrentie op het gebied van nieuwe technologie in de autoindustrie.



Dyson, het bedrijf dat vooral bekend is van producten als stofzuigers en ventilators, is van plan om in 2020 een elektrische auto op de markt te brengen. Dat heeft oprichter James Dyson bekendgemaakt via Twitter.Aan de auto wordt op dit moment al gewerkt door een team van meer dan 400 Dyson-technici en mensen uit de autoindustrie. In het project wordt maar liefst een kleine 2,3 miljard euro geïnvesteerd.Veel meer wil Dyson er nog niet over kwijt. Volgens James Dyson moet het bedrijf er alles aan doen om details over de auto geheim te houden vanwege de sterke concurrentie op het gebied van nieuwe technologie in de autoindustrie.





auto's ouder artikel

Zie ook: