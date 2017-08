Bezel-less UMIDIGI Crystal hands-on video



14 augustus 2017 17:51:38











Nadat het Chinese Xiaomi enige tijd geleden de



De UMIDIGI Crystal is voorzien van een 5,5 inch Full HD display dat volgens UMI van Sharp afkomstig is en beschermd wordt door Gorilla Glass 4. Het scherm beslaat 88 procent van de gehele voorkant van de telefoon. Ondanks het flinke scherm is het toestel dankzij de toch geringe randen redelijk compact met afmetingen van 4,13 x 7,48 x 0,81 cm.







Ook opmerkelijk, gezien de lage prijs, is dat de Crystal aan de achterkant over twee cameralenzen beschikt. Met een 'dual-lens' camera kun je het zogeheten bokeh-effect creëren, hoewel je bij dit soort goedkope toestellen daar niet al te hoge verwachtingen van moet hebben. Volgens UMI heeft de camera een 13 megapixel Samsung-sensor met daaronder nog een 5 megapixel sensor voor het bokeh-effect. Om welke sensoren het exact gaat, is nog niet bekend.



De Crystal draait op Android 7.0 en biedt verder onder meer 4G, een vingerafdrukscanner, Type-C USB-aansluiting en een 5 megapixel selfiecamera. Die selfiecamera bevindt zich overigens, net als bij de Xiaomi MIX, aan de onderkant van het scherm, uiteraard omdat er boven het scherm geen ruimte voor is. Om een goede selfie te kunnen maken, dien je het toestel 180 graden te draaien (het beeld draait dan ook 180 graden).



Van de Crystal zullen twee verschillende versies verkrijgbaar zijn. De goedkoopste beschikt over 2GB werkgeheugen en 16GB opslagcapaciteit, terwijl een wat duurdere versie een werkgeheugen heeft van 4GB en een opslagcapaciteit van 64GB. Beide hebben overigens ruimte voor een extra geheugenkaartje van maximaal 256GB.



Ook heeft de 4GB-versie met een 1,5 GHz octa-core MTK6750T processor en een Mali T860MP2 videochip respectievelijk een wat betere processor en videochip dan zijn goedkopere broertje (quad-core MTK6737T en Mali T720).



De UMIDIGI Crystal is bij diverse Chinese webwinkels al voor te bestellen voor 94 euro voor de 2GB-versie of 119 euro voor de 4GB-versie. Naar verwachting worden ze vanaf eind augustus of begin september geleverd.



Hieronder de eerste hands-on video van de UMIDIGI Crystal:



Het Chinese UMI heeft aangekondigd dat de UMIDIGI Crystal vanaf morgen voorbesteld kan worden. De UMIDIGI Crystal is een zogenaamde bezel-less smartphone, oftewel een smartphone die bijna geen randen om het scherm heeft, en is al verkrijgbaar voor een prijs van nog geen 100 euro.Nadat het Chinese Xiaomi enige tijd geleden de MIX presenteerde, komen diverse Chinese fabrikanten nu met goedkope kopieën daarvan. De UMIDIGI Crystal is er ook zo een. Het toestel heeft niet zulke indrukwekkende specificaties als de MIX, en écht helemaal randloos is de Crystal ook niet. Maar dat neemt niet weg dat je voor relatief weinig geld waarschijnlijk wel een smartphone hebt met een opvallend design.De UMIDIGI Crystal is voorzien van een 5,5 inch Full HD display dat volgens UMI van Sharp afkomstig is en beschermd wordt door Gorilla Glass 4. Het scherm beslaat 88 procent van de gehele voorkant van de telefoon. Ondanks het flinke scherm is het toestel dankzij de toch geringe randen redelijk compact met afmetingen van 4,13 x 7,48 x 0,81 cm.Ook opmerkelijk, gezien de lage prijs, is dat de Crystal aan de achterkant over twee cameralenzen beschikt. Met een 'dual-lens' camera kun je het zogeheten bokeh-effect creëren, hoewel je bij dit soort goedkope toestellen daar niet al te hoge verwachtingen van moet hebben. Volgens UMI heeft de camera een 13 megapixel Samsung-sensor met daaronder nog een 5 megapixel sensor voor het bokeh-effect. Om welke sensoren het exact gaat, is nog niet bekend.De Crystal draait op Android 7.0 en biedt verder onder meer 4G, een vingerafdrukscanner, Type-C USB-aansluiting en een 5 megapixel selfiecamera. Die selfiecamera bevindt zich overigens, net als bij de Xiaomi MIX, aan de onderkant van het scherm, uiteraard omdat er boven het scherm geen ruimte voor is. Om een goede selfie te kunnen maken, dien je het toestel 180 graden te draaien (het beeld draait dan ook 180 graden).Van de Crystal zullen twee verschillende versies verkrijgbaar zijn. De goedkoopste beschikt over 2GB werkgeheugen en 16GB opslagcapaciteit, terwijl een wat duurdere versie een werkgeheugen heeft van 4GB en een opslagcapaciteit van 64GB. Beide hebben overigens ruimte voor een extra geheugenkaartje van maximaal 256GB.Ook heeft de 4GB-versie met een 1,5 GHz octa-core MTK6750T processor en een Mali T860MP2 videochip respectievelijk een wat betere processor en videochip dan zijn goedkopere broertje (quad-core MTK6737T en Mali T720).De UMIDIGI Crystal is bij diverse Chinese webwinkels al voor te bestellen voor 94 euro voor de 2GB-versie of 119 euro voor de 4GB-versie. Naar verwachting worden ze vanaf eind augustus of begin september geleverd.Hieronder de eerste hands-on video van de UMIDIGI Crystal:





smartphones ouder artikel

Zie ook:

Sharp komt met bijna randloze smartphone Aquos Crystal Preview LG Crystal GD900 (video) Nokia lanceert 7900 Crystal Prism LG Crystal voor de modebewuste vrouw