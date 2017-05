16 mei 2017 23:38:43, door Robert Hagen

Een tv die eruit moet zien als schilderij aan je muur is niet iets nieuws, maar de nieuwe 'Frame TV' van Samsung is misschien wel de beste uitvoering tot nu toe. Samsung werkte hiervoor samen met de Zwitserse designer Yves Béhar.Op de tv, die volgens Samsung heel gemakkelijk is op te hangen, staan honderd kunstwerken om op het scherm weer te geven en je kunt via USB ook je eigen plaatjes uploaden. De 'lijst' is vervangbaar en je kunt kiezen uit onder meer donkerkleurig hout, zwart en wit. Een sensor in de tv zorgt ervoor dat de helderheid van het (UHD) beeld in 'art mode' automatisch wordt aangepast aan het aanwezige licht, zodat het wat realistischer oogt.De Frame TV zal vanaf juni verkrijgbaar zijn in de maten 55 en 65 inch.