Bluboo komt met 'randloze' smartphone S1

16 mei 2017 23:21:52, door Robert Hagen

Na navolging van enkele grote smartphonefabrikanten komen ook steeds meer onbekende Chinese merken met smartphones die bijna geen randen meer hebben om het scherm. Een daarvan is Bluboo, dat naar verwachting in juni de Bluboo S1 op de markt brengt.De Bluboo S1 heeft vooral aan de zijkanten en in iets mindere mate aan de bovenkant vrijwel geen rand om het scherm. Het display wordt bovendien beschermd door de nieuwste generatie (5) Gorilla Glass. Het nieuwe glas van Corning zou in 80 procent van de gevallen bestand zijn tegen een val van je smartphone met de bovenkant naar beneden vanaf een hoogte van 1,6 meter.De nieuwe smartphone van Bluboo, die ongeveer 150 dollar moet gaan kosten, beschikt verder over de Helio P25 chipset, 4GB/6GB werkgeheugen, 64GB/128GB opslaggeheugen, een 16 megapixel camera, een 3 megapixel selfiecamera en een vingerafdrukscanner.