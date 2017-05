Peperdure sportauto's te koop via 45 meter hoge 'automaat'



16 mei 2017 22:54:28, door Robert Hagen











Autohandelaar Gary Hong kwam dan ook op het idee voor de opmerkelijke toren in de speelgoedwinkel, waar hij met zijn zoontje een verticale kast met Matchboxautootjes zag staan. In Singapore is weinig ruimte beschikbaar voor een autodealer. De hoogte in gaan met zijn dure auto's leek de 45-jarige directeur van Autobahn Motors dus een goede oplossing voor dit probleem.



In de toren staan maar liefst zestig verschillende sportauto's, van de nieuwere Lamborghini Aventador tot de klassiekere Ferrari 512M. Door op een knop te drukken in een app, kun je de auto waarin je geïnteresseerd bent naar beneden halen om hem beter te bekijken, een testrit te maken of om hem te kopen. Tijdens het wachten kun je een videofilmpje over de betreffende auto bekijken.



Uiteraard is het niet helemaal self-service, medewerkers houden een oogje in het zeil als klanten om een auto vragen. Overigens is dit niet de eerste automaat voor auto's, ook in onder meer de Verenigde Staten en Japan zijn dergelijke gebouwen te vinden, maar die van Hong is waarschijnlijk wel de hoogste en meest innovatieve.







