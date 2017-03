Maze Blade moet meest betaalbare 'designsmartphone' worden

22 maart 2017 00:00:19, door Robert Hagen

Maze heeft wat nieuwe informatie naar buiten gebracht over de Maze Blade, een toestel dat 'de meest betaalbare smartphone met een onderscheidend design' moet worden. De ontegenzeggelijk strak vormgegeven Blade zal verkrijgbaar zijn in drie verschillende kleuren, te weten zwart, goud en zilver.Hoeveel de Maze Blade nou precies gaat kosten is nog niet bekend, maar met het oog op de specificaties is de classificatie 'betaalbaar' vrij logisch. De Blade is uitgerust met een 5,5 inch FHD scherm, een MTK6753-processor, een 13 megapixel camera, een 8 megapixel selfiecam, 3GB werkgeheugen en 32GB opslagcapaciteit. Eind deze maand moet de Blade worden gelanceerd.Maze heeft ook de Maze Alpha aangekondigd, een kloon van de Xiaomi Mi MIX . Net als de MIX heeft deze smartphone bijna geen rand om het scherm.