Christiano Ronaldo promoot nieuwe smartphones Nubia

21 maart 2017 22:42:05, door Robert Hagen

Het Chinese ZTE heeft onder de vlag van zijn luxemerk Nubia twee nieuwe smartphones gelanceerd, de Nubia M2 en M2 Lite. De toestellen worden gepromoot door niemand minder dan stervoetballer Christiano Ronaldo, die wat bijverdient als merkambassadeur van Nubia.De Nubia M2 beschikt onder meer over een 5,5 inch Full HD Super AMOLED-scherm, een Snapdragon 625-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB/128GB opslagcapaciteit, een 13 megapixel f/2.0 dual-camera en een 16 megapixel selfiecamera. Het slechts 7 mm dikke toestel biedt tevens Dolby Surround 7.1 en HIFI TAS2555 geluid, en een batterij met een capaciteit van 3630mAh die kan worden opgeladen via NeoCharge.De Nubia M2 Lite is, zoals de naam al doet vermoeden, een ietwat uitgeklede versie van de M2. Dit model heeft geen dubbele camera aan de achterkant maar een 'gewone' 16 megapixel f/2.0 camera. De batterij is met 3000mAh iets kleiner en je kunt slechts kiezen uit een uitvoering met 3GB RAM en 64 ROM of 4GB RAM en 32GB ROM. De prijzen zijn nog niet bekend.(Nee, dit is niet een willekeurige foto van een mooi meisje. Deze foto zou gemaakt zijn met de camera van de Nubia M2.)