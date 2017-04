Het langverwachte Optimus Maximus toetsenbord, met op elke toets een klein OLED-display, is eindelijk te bestellen! Jammer is wel dat er voorlopig slechts 200 van worden gemaakt, en dan is er natuurlijk ook nog de prijs: 1564,37 dollar. Het toetsenbord telt 113 toetsen (13,84 dollar per toets) en de gebruiker kan zelf instellen welke functie de toetsen hebben. »