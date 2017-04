20 maart 2017 21:10:16, door Robert Hagen

De Xiaomi Mi MIX, een van de eerste smartphones die vrijwel geen rand meer om het scherm heeft, krijgt later dit jaar alweer een opvolger: de Mi MIX 2. Dat heeft ceo Lei Jun van Xiaomi bevestigd. Ook het nieuwe model wordt ontworpen door de bekende designer Philippe Starck.De Mi MIX 2 heeft naar verluidt nóg minder rand om het scherm, met naar verwachting een-verhouding van maar liefst 93 procent. Over de specificaties is officieel nog niets bekend, maar volgens analist Pan Jiutang zal de MIX 2 mogelijk voorzien zijn van een 6,4 inchAMOLED-scherm, 6GB werkgeheugen, minstens 128GB opslagcapaciteit en een camera met optische beeldstabilisatie.Hoe de Mi MIX 2 er precies uit gaat zien is ook nog niet bekend, maarheeft wel al een aantal plaatjes en een video gemaakt van het mogelijke design van de nieuwe smartphone.