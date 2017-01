HBO ontwikkelt virtual-realityversie van tv-serie Westworld



1 december 2016 17:41:02, door Robert Hagen











Westworld is een populaire tv-serie die meer kijkers heeft in het eerste seizoen dan bijvoorbeeld Game of Thrones had in het debuutjaar. Geen wonder dus dat een tweede seizoen al is aangekondigd en dat fans nu de kans krijgen om Westworld zelf te ervaren.



HBO investeert al enkele jaren in virtual reality en heeft een complete vr-divisie bestaande uit verschillende teams van grafische ontwerpers, geluidstechnici, UX (user experience) designers en technici met een achtergrond in high-end gaming. Het Amerikaanse bedrijf heeft er hoge verwachtingen van en is volop aan het experimenteren om creatieve en technische mensen zo optimaal mogelijk samen te laten werken om tot de best mogelijke vr-ervaring te komen.







De Westworld vr-game, die draait op de Unreal Engine 4 van Epic Games en waarin zowel 360-video als real-time CG virtual reality worden gebruikt, werd tegelijkertijd met de tv-serie geproduceerd. Net als bij de serie deed Michelle MacLaren, ook bekend van Breaking Bad, de regie. Sommige scènes voor de game werden op dezelfde set als voor de serie opgenomen.



Als speler kun je beslissingen nemen die invloed hebben op het verloop van het verhaal. Ook kun je zelf bepalen of je een held of een slechterik bent, maar tegelijkertijd blijf je wel onderdeel van het verhaal op een manier die volgens HBO nog niet eerder is vertoond.



Voor HBO is Westworld een belangrijke mijlpaal, maar ook nog maar het begin als het gaat om virtual reality. Het bedrijf heeft grote plannen voor de lange termijn en gaat zeker ook van andere tv-series virtual-realityversies maken.



