21 november 2016 22:50:53, door Robert Hagen

Voor wie een selfiestick nog niet voldoende is voor het maken van de betere selfies, is er binnenkort iets nieuws: de AirSelfie. Dit is een smartphonehoesje waar, behalve je smartphone, ook een uitneembare minidrone met ingebouwde camera in zit.De kleine drone kun je uiteraard bedienen via een app op je iOS- of Android-telefoon en naar een mooie hoogte laten vliegen om de perfecte selfie te maken. Dat het 'hoesje' niet bepaald compact is, moet je maar voor lief nemen, ook al moet het volgens het onderstaande filmpje toch nog in je broekzak passen.De AirSelfie is een project op crowdfundingsite Kickstarter en moet in maart 2017 op de markt komen. Op Kickstarter kun je er al een kopen voor 179 euro.