21 november 2016 22:13:21, door Robert Hagen

Zoals waarschijnlijk iedereen inmiddels wel weet, kunnen de elektrische auto's van Tesla volledig op de automatische piloot rijden, waarbij de bestuurder helemaal niets meer hoeft te doen, maar hoe werkt dit nou precies? Dankzij een videofilmpje dat Tesla onlangs online zette, wordt dat misschien iets duidelijker.In het filmpje is te zien wat de Tesla 'ziet', oftewel hoe de auto onder meer andere weggebruikers, verkeersborden en wegmarkeringen herkent. Hieronder kun je de video bekijken, hoewel dit niet de originele van Tesla is. Tesla had de beelden namelijk versneld. In het onderstaande filmpje is de snelheid van de beelden gereduceerd tot ongeveer een normale snelheid, waardoor je beter kunt zien hoe de auto zich in bepaalde situaties gedraagt.