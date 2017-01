Xiaomi kondigt 'randloze' smartphone Mi Mix aan



Wel is de Mi Mix een vrij groot toestel met een enorm, 6,4 inch scherm. Door de geringe randen vallen de afmetingen echter enigszins mee met 158,8 x 81,9 x 7,9 mm (de iPhone 7 Plus heeft met een 5,5 inch scherm afmetingen van 158,2 x 77,9 x 7,3 mm).



De Mi Mix is ontworpen door de bekende Franse designer Philippe Starck en ziet er dan ook zeer strak uit. Naast het glas van het scherm is het toestel gemaakt van keramisch materiaal. Een extra luxe versie van de Mix heeft een (vrij subtiel) randje van 18-karaats goud rondom de cameralens en vingerafdruksensor.







Opvallend is dat de (5 megapixel) frontcamera zich onder het scherm bevindt, hetgeen natuurlijk niet anders kan, omdat er boven het scherm geen ruimte is. Voor wie dat niet fijn vindt bij het maken van selfies, kun je de mix ondersteboven houden zodat het beeld van de camera 180 graden draait.



Het scherm van de Mix heeft een resolutie van 2040 x 1080 pixels en een beeldverhouding van 17:9. Doordat er boven het scherm geen ruimte is, heeft Xiaomi gebruik gemaakt van innovatieve technologieën voor de telefoonluidspreker en de proximity-sensor, die beide achter het scherm verborgen zitten. Voor de luidspreker is zogeheten 'Cantilever piëzo-elektrisch keramisch akoestische' technologie gebruikt, terwijl de proximity-sensor ultrasonisch is.







De Mi Mix beschikt verder over de Snapdragon 821-processor (2,35 GHz), 4GB/6GB werkgeheugen en 128GB/256GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.400 mAh en ondersteunt Quick Charge 3.0. De camera aan de achterkant heeft een 16 megapixel sensor.



De goedkoopste uitvoering van de Mi Mix (4GB RAM, 128GB opslag) gaat in China 3.499 yuan (474 euro) kosten. Voor een iets hoger bedrag van 3.999 yuan (542 euro) krijg je de Mi Mix 18k, met 6GB RAM en 256GB opslaggeheugen en het hierboven al genoemde gouden randje.



Hieronder een filmpje van Xiaomi over het design van de Mi Mix. Er zijn ook al filmpjes op Youtube te vinden waarin de Mix in real life te zien is, zoals



