Japanners creëren niet van echt te onderscheiden CGI-tienermeisje



18 oktober 2016 21:37:30, door Robert Hagen











Saya ziet er zo realistisch en gedetailleerd uit dat ze nauwelijks van een echt meisje is te onderscheiden. Volgens haar 'ouders', beiden actief op het gebied van 3D computergraphics, was haar huid het moeilijkst om te maken, hoewel ze ook nog niet helemaal tevreden zijn over haar haar.



Het filmpje waarin Saya nu te zien is, werd onlangs getoond op de CEATEC (Combined Exhibition of Advanced Technologies). Wat ook bijzonder is aan Saya, is dat haar designers het is gelukt om de zogeheten 'uncanny valley' te overbruggen. Deze term is in het leven geroepen door de Japanse professor in de robotica Masahiro Mori. Het houdt in dat mensen zich van nature niet op hun gemak voelen bij dingen die bijna-maar-niet-helemaal menselijk zijn. Bij Saya is dit gevoel nauwelijks of zelfs helemaal niet aanwezig.



