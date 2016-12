Chronos verandert elk horloge in een smartwatch



Vanaf november is de Chronos verkrijgbaar voor 99,99 dollar (ruim 90 euro). Voor mensen die nog erg gehecht zijn aan hun 'gewone' horloge maar toch ook wel functies van een smartwatch zouden willen, is er nu een nieuwe oplossing: de Chronos. Dit apparaatje ter grootte van een munt kun je aan de onderkant van je horloge bevestigen en voilá, je ouderwetse horloge is opeens een echte gadget.De Chronos maakt via Bluetooth verbinding met een iOS-toestel (Android volgt later) en kan onder meer je stappen tellen. Middels led-verlichting en vibratie krijg je notificaties als je berichten of e-mails ontvangt of wordt gebeld. De verlichting en frequentie van de vibraties kun je zelf naar wens instellen waarbij je kunt kiezen uit 56 verschillende combinaties.Ook het bedienen van je muziekspeler is mogelijk via bewegingen en de Chronos beschikt over een 'find-your-phone'-functie.De Chronos is waterbestendig (IP67) en de ingebouwde batterij, die kan worden opgeladen zonder dat je de Chronos van het horloge af hoeft te halen, gaat zo'n twee dagen mee.Vanaf november is de Chronos verkrijgbaar voor 99,99 dollar (ruim 90 euro).





