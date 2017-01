Nieuwe Blade Runner-film ook in virtual reality



Ryan Gosling, bekend van onder meer The Ides of March en Crazy Stupid Love, behoort ook tot de cast, evenals Robin Wright (House of Cards), Jared Leto (Suicide Squad, Dallas Buyer's Club) en Dave Bautista (Guardians of the Galaxy). Ridley Scott is dit keer de producer van de film, terwijl Denis Villeneuve de regie op zich neemt.



2049 is just one year away.#BladeRunner 2049 - in theaters October 6, 2017. pic.twitter.com/DDJ752HXvd — #BladeRunner 2049 (@bladerunner) 6 oktober 2016





Virtual reality

Blade Runner wordt onder meer veelvuldig geprezen vanwege het duistere beeld dat op schitterende wijze geschetst wordt van een toekomstig Los Angeles, terwijl ook het geluid - met een fantastische soundtrack van Vangelis - wordt geroemd. Mogelijk kun je deze sfeer volgend jaar ook ervaren in virtual reality, want vr-headsetfabrikant Oculus liet vandaag tijdens zijn 'Oculus Connect 3'-conferentie weten met Blade Runner 2049 bezig te zijn. Veel details werden echter nog niet prijsgegeven.



Blade Runner 2049 moet volgend jaar vanaf 6 oktober in de bioscopen draaien. Als je het origineel uit 1982 nog niet hebt gekeken, dan heb je dus nog even de tijd om dat alsnog te doen. Hieronder kun je alvast de trailer van die legendarische film bekijken.



