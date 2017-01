Garmin komt met fitnessbandje voor kinderen



3 oktober 2016 12:56:37, door Robert Hagen



vivofit jr. Net als 'gewone' fitnessbandjes kan deze het aantal stappen bijhouden, evenals hoe lang je slaapt en hoe lang je actief bent. Speciaal voor kinderen is echter een 'spelfunctie' toegevoegd waarmee kinderen kunnen worden gestimuleerd om bepaalde taken te doen.







Zo kun je via de bijbehorende app instellen dat je kind twee minuten lang zijn tanden moeten poetsen en als hij dat dan doet, dan krijgt hij een beloning in de vorm van virtuele munten. Die munten kunnen dan weer ingewisseld worden voor een echte beloning. Ook kan een ranglijst worden bijgehouden voor de hele familie om de kinderen nog meer te motiveren.



Ook handig voor kinderen is dat het bandje elastisch is en over de hand om de pols gedaan moet worden, zodat je hem minder snel kwijtraakt. De vivofit jr is bedoeld voor kinderen van 4 tot 9 jaar oud en verkrijgbaar in verschillende kleuren met leuke motiefjes. De batterij (CR1632) die erin zit gaat volgens Garmin een jaar mee. De prijs komt te liggen op 80 dollar (71 euro).



