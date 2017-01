Panoworks maakt virtual reality zonder bril mogelijk



29 september 2016 00:16:47, door Robert Hagen







In Japan is de Panoworks aangekondigd, een nieuw apparaat waarmee je virtual reality kunt ervaren zonder dat je daar een headset voor hoeft op te zetten. Het systeem bestaat uit een groot panoramisch gebogen scherm met aan de bovenkant een ingebouwde HD laserprojector die vr-beelden van bijvoorbeeld video's en games op het scherm kan projecteren.Het scherm biedt een gezichtsveld van 150 graden. 'Rondkijken' doe je met een trackball of een touchscreen en ook bediening via Kinect of Leap Motion controller worden ondersteund. De Panoworks ondersteunt 5.1 surround sound en stereoscopische 3D projectie en er is een upgrade naar 4K videobeelden mogelijk. Tot slot kun je het apparaat ook gewoon gebruiken als pc-monitor. Hoeveel de Panoworks gaat kosten is nog niet bekend.





